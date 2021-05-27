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Фонд декарбонизации может начать работу с 2022 года - Магера

27.05.21 10:49
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Фонд декарбонизации в Украине должен быть создан как можно скорее. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

Политик отметил, что украинская промышленность оказалась перед вызовом декарбонизации. "Логика глобального зеленого перехода проста: внедряй экотехнологии, снижай уровень углеродного следа в конечной продукции или в недалеком будущем потеряешь конкурентоспособность на мировом рынке", - сказал он.

"Для Украины вопрос декарбонизации очень непростой. Государство сетует на то, что в бюджете нет свободных средств для помощи национальной промышленности. Да и, честно говоря, власть не особо спешит помогать бизнесу. Необходимо решение, которое устроит всех", - подчеркивает С.Магера.

По его мнению, таким решением может стать создание Фонда декарбонизации. Наполнять его можно, например, за счет 50% отчислений от налога на выбросы. Большая их часть сегодня бесследно растворяется в бюджетах всех уровней, не принося никакой пользы экологии. Через Фонд декарбонизации государство на условиях софинансирования с бизнесом сможет помогать предприятиям внедрять экопроекты на производстве.

С.Магера отметил, что Фонд не сможет покрыть все расходы промышленников на зеленую трансформацию. И Украине, конечно же, не сравниться по финансовым возможностям с ЕС, власти которого планируют до 2030 года направить на помощь промышленности 800 млрд евро. Однако Фонд декарбонизации поможет запустить процесс экомодернизации украинской промышленности, уверен он.

"Первый шаг уже сделан: в парламенте зарегистрирован законопроект №4347 о создании Фонда декарбонизации. Его необходимо принять как можно скорее, тогда Фонд сможет начать работу уже с 2022 года. Времени у нас нет, так как с 2023 года в Евросоюзе вступит в силу новая углеродная пошлина СВАМ, которая серьезно ударит по нашему экспорту", - отмечает нардеп.

"Призываю все конструктивные силы парламента объединиться, чтобы ускорить рассмотрение и принятие указанного законопроекта. Без помощи государства бизнес не справится с глобальными вызовами, и вскоре начнет терять позиции на экспортных рынках, на завоевание которых ушли десятки лет", - заявил С.Магера.

МинПром

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