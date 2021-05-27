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Промышленники просят Кабмин срочно решить вопрос с перевалкой руды через порт Южный

27.05.21 11:16 , РБК Украина
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Руководство порта "Южный" блокирует работу предприятия и фактически уничтожает его в интересах частного терминала "ТИС". Такая манипулятивная политика приведет к остановке перевалки руды в портах, а соответственно - к миллиардным потерям бюджетов и государственных предприятий, в том числе - "Укрзализныци".

Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Как сказано в письме, в мае этого года к предприятию-участнику ОП "Укрметаллургпром" одновременно поступили предложения от порта "Южный" и ООО "ТИС - УГОЛЬ", которые предусматривают экономически необоснованное повышение ставки перегрузки: более чем 60% по терминалу "ТИС-УГОЛЬ" и на 30% по терминалу ГП "МТП "Южный".

Также среди условий - требование распределить грузопоток между этими двумя стивідорами в пропорции 50/50. При этом обе компании отказываются подтверждать объемы ЖРС для перевалки без подписания долгосрочного контракта - а это, учитывая необходимость согласования, невозможно даже в месячный срок.

"Отказ" Южного "от подтверждения объемов украинских экспортеров на следующий месяц, в т. ч., от увеличения объемов грузов для перегрузки, от рыночных ставок перевалки, которые обеспечат порту рентабельную работу, а также навязывание необоснованного повышения цены может свидетельствовать о блокировании работы государственного предприятия ГП "МТП" Южный" ради интересов частного терминала", - отмечается в письме.

Кризис с экспортом ЖРС, который искусственно создает и.о. начальника ГП "МТП "Южный" Сергей Ковшар, будет иметь крайне негативные последствия для смежных отраслей и долгосрочные последствия для украинской экономики, предупреждают промышленники.

"Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США", - указывается в письме.

По убеждению ОП "Укрметаллургпром", такой недальновидной и манипулятивной политикой руководство порта "Южный" уничтожает государственное предприятие в интересах частного терминала ТИС. Это может привести не только к остановке горно-обогатительных комбинатов Украины, но и к остановке перевалки в портах вследствие отсутствия ЖРС. А это - миллиарды, которые не получат бюджеты всех уровней.

"Укрзализныця" может потерять более 210 млн грн ежемесячных доходов от грузовых перевозок. "Администрация морских портов Украины" недополучит почти 100 млн грн в месяц, а порт "Южный" недополучит почти 150 млн грн доходов. Кроме этого, снижение промышленного производства ЖРС сократит ежемесячные налоговые платежи в государственный и местные бюджеты на 0.9 млрд грн", - предупреждают промышленники.

Для сохранения экономической безопасности Украины, промышленники просят премьера поручить Минифраструктуры срочно рассмотреть ситуацию, чтобы обеспечить экспорт ЖРС в июне-июле 2021 года через порт "Южный", а также обратиться в АМКУ, чтобы проверить наличие согласованных действий между двумя участниками рынка с целью получения монопольной прибыли.

"Также просим премьера обратиться к НАПК и НАБУ относительно проверки С.П. Ковшара на наличие конфликта интересов и возможных коррупционных связей с частными стивидорными компаниями и их должностными лицами, и инициировать отстранение Ковшара от выполнения служебных обязанностей и.о. начальника ГП "МТП "Южный" как такового, чьи действия создают угрозу экономической безопасности Украины, имеющих признаки конфликта интересов и могут привести к особо значительным убыткам целого ряда государственных предприятий, что, в конечном счете, окажет негативное влияние на госбюджет и стабильность национальной валюты Украины", - резюмируется в письме.

Напомним, ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что отказ порта "Южный" переваливать руду может привести к приостановке работы украинских ГОК, что означает падение доходов в бюджеты всех уровней.

МинПром

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