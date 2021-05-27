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В Китае будут контролировать цены на сырьевые ресурсы на госуровне

27.05.21 10:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) объявила план действий по проведению реформы механизма ценообразования на сырьевые товары в период 14-й Пятилетки (2021-2025 гг.).

Целью этого плана является должное реагирование на колебания цен на железную руду, медь, сельскохозяйственное сырье и другие ресурсы. Как заявил на заседании Государственного совета премьер-министр Ли Кэцян (Li Keqiang), правительство проанализирует причины увеличения стоимости этих товаров и предложит целевые и всеобъемлющие меры по урегулированию ситуации.

План NDRC, в частности, предусматривает ведение постоянного мониторинга цен на важнейшие товары и создание системы раннего предупреждения. Неоправданные скачки планируется гасить с помощью усиления ценового контроля, введения минимальных/максимальных и демпфирующих цен, борьбы со спекуляцией и других мер.

Как отмечают китайские эксперты, подъем цен на ресурсы, вызванный тенденциями мирового рынка и спекулятивными операциями, нанес значительный ущерб национальной экономике. Поэтому регулирование котировок на ключевые товары позволит восстановить экономическую стабильность и повысить устойчивость производственно-сбытовой цепочки.

По мнению Чжоу Маохуа (Zhou Maohua), аналитика из китайского Everbright Bank, подъем на мировых рынках не будет продолжаться долго, так как вызван краткосрочным фактором — массированным финансовым стимулированием экономики США и европейских стран. В средне- и долгосрочной перспективе рынок вернется в состояние избытка предложения.

МинПром

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