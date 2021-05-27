Канадскую Algoma Steel купят американцы за 1,7 млрд долл. Американская фирма Legato Merger Corp, специализирующаяся на поглощении других компаний с целью реструктуризации и последующей перепродажи, приобрела канадского производителя стали Algoma Steel, ранее принадлежавшего индийской группе Essar и в конце 2018 г. вышедшего из состояния банкротства.



Сделка, которая будет осуществлена без использования наличных, путем обмена акциями, оценивает Algoma Steel примерно в 1,7 млрд долл. При этом компания получит 306 млн долл. дополнительного капитала.



Предполагается, что эти средства будут использованы для финансирования модернизации компании. В частности, ее доменные печи могут быть заменены на электродуговые, чтобы снизить эмиссию углекислого газа. В настоящее время Algoma Steel выплавляет до 2,5 млн т стали в год и выпускает горяче- и холоднокатаный прокат.



Как сообщают участники сделки, закрыть ее планируется в третьем квартале текущего года. В дальнейшем акции Algoma Steel будут выведены на американскую биржу NASDAQ и фондовую биржу Торонто.



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