Законопроект об экоконтроле создаст из ГЭИ коррупционного монстра – Шпенов В случае принятия законопроекта №3091, Госэкоинспекция превратится в новое силовое ведомство в сфере экологии. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Любое предприятие может попасть под подозрение инспекторов, даже если им субъективно показалось, что оно нарушает экологическое законодательство. За недопуск проверяющих на территорию предприятия полагается штраф в размере 1,5 млн грн, за повторный недопуск - до 3,6 млн грн. При этом сам факт недопуска трактуется на усмотрение ГЭИ", - сказал он.



Авторы законопроекта наделили инспекторов полномочиями останавливать как отдельное производство, так и все предприятие. Раньше сделать это можно было только по решению суда, но в з/п №3091 проверяющим разрешили действовать, исходя из собственной оценки ситуации. Это открывает огромные коррупционные возможности, "теперь все будут рваться "в поля", где всегда дадут "на хлеб с маслом"", отмечает нардеп.



"Мне трудно понять логику авторов законопроекта об экоконтроле. Красивая обертка о внедрении лучших европейских практик - насквозь фальшивая. Евросоюз уже давно отказался от карательной функции в системе экологического контроля, как основной. Потому что наказание и принуждение показали свою неэффективность. Единственные, кто от этого выигрывают, – это коррумпированные чиновники", - уверен Д.Шпенов.



"Если Украина не хочет кормить коррупционеров, а заинтересована в развитии экономики, нам следует переосмыслить государственную экологическую политику на всех уровнях. В первую очередь на смысловом: стимулирование бизнеса к экомодернизации, а не наказание за нарушение, должно стать сутью нового подхода к регулированию экологии. И конечно же кадры, их нужно менять. Люди, готовые убить национальную промышленность, не должны принимать решения в экологической сфере", - резюмировал политик.



МинПром







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