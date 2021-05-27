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В текущем году мировой спрос на нержавейку вырастет на 9-10% - прогноз

27.05.21 09:30 , МеталлСервис
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Согласно майскому прогнозу International Stainless Steel Forum, общемировой спрос на нержавеющую сталь по итогам текущего года улучшится. Предполагаемый рост составит 9-10%.

В 2020 году потребление нержавеющей стали в мире, по оценке ISSF, сократилось к предыдущему году на 2%, при этом наблюдались существенные региональные различия. Так, Китай нарастил потребление на 6,5% по сравнению с 2019 годом, а остальные страны продемонстрировали снижение в диапазоне 11,3-12,6%.

Ранее в ISSF сообщали, что по итогам 2020 года выплавка нержавеющей стали в мире составила 50,892 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении — 2,5%. На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 30,139 млн. тонн, рост к 2019 году — 2,5%.

МинПром

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