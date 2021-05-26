Импорт электроэнергии из России и Беларуси нужно запретить бессрочно – Гриб

Планы НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии на 4 месяца – это не решение проблемы, а попытка ее отложить. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.
"Когда я слышу, как НКРЭКУ с барского плеча "кидается" заявлениями об ограничении импорта электроэнергии из РФ на 4 месяца, возникает чувство будто над тобой планомерно издеваются. Нельзя быть немножко беременным, немножко демократом и немножко веганом. Нельзя немножко импортировать то, что вредит экономике, без чего можно и даже нужно обойтись!", - уверена она.
В.Гриб напомнила, что 2021 году Украина импортировала электроэнергии из РФ и РБ на миллиард гривен. Этими деньгами можно было погасить долги по зарплате перед горняками госшахт, отмечает она.
"Импорт электроэнергии вреден, поскольку у нашей страны избыток мощностей по ее производству, генерирующие компании могут полностью обеспечить потребности экономики и людей", - подчеркнула она.
В.Гриб выразила уверенность, что импорт выгоден нескольким фамилиям, которые нацелены на сверхприбыли в собственном бизнесе. "Где здесь забота о людях? Вследствие импорта электроэнергии снижается производство на украинских электростанциях, уменьшается добыча угля энергокомпании, шахты терпят убытки, снижаются ВВП и доходы госбюджета. Страдают государственные компании "Укрэнерго" и "Энергоатом". Я вообще не понимаю, откуда взялось "четыре месяца"? Импорт электроэнергии из России и Беларуси нужно запретить бессрочно", - резюмировала народный депутат.