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С Николаевского глиноземного завода взыщут 9 млрд грн штрафа

26.05.21 17:57 , РБК Украина
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Заводской районный суд г. Николаева удовлетворил иск ОО "Стоп Шлам" и присудил взыскать с Николаевского глиноземного завода (ООО "МГЗ") более 9,2 млрд грн за причиненный вред. Об этом организация сообщила в Facebook.

"Взыскать с ООО "Николаевский глиноземный завод на пользу общественной организации "Стоп Шлам" возмещение морального вреда, который причинен 1279 ассоциированным членам ГО "Стоп Шлам" в общей сумме 9,2 млрд грн", - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с ООО "МГЗ" в пользу ОО "Стоп Шлам" судебный сбор в размере 105,10 грн.

Напомним, ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Минздрава установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов.

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

МинПром

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