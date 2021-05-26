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Энергомашспецсталь поставит индийской компании BHEL 96-тонный ротор
26.05.21 17:39 , Металлургпром
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ПАО "Энергомашспецсталь" завершило изготовление ротора турбины низкого давления для индийской компании Bharat Heavy Electrical Limited. В настоящее время ротор массой 96 тонн готовится к отгрузке заказчику. Поставка крупногабаритного изделия в город Харидвар (Индия) будет осуществляться железнодорожным и морским транспортом.
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