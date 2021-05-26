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Выплавку в Швеции безуглеродистой стали решил поддержать Mercedes-Benz

26.05.21 17:19 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Industry News, компания Mercedes-Benz объявила, что будет сотрудничать с новым стартапом по внедрению безуглеродистой стали.

Автопроизводитель приобрел долю в шведском стартапе H2 Green Steel (H2GS) и называет этот шаг "важным сигналом для ускорения изменений в сталелитейной промышленности и увеличения доступности безуглеродистой стали". Не называя точной цифры, компания Mercedes-Benz заявила, что инвестировала "однозначную сумму в миллион".

Mercedes отмечает, что около 50% типичного седана - это сталь, и на нее приходится 30% выбросов CO2, связанных с производством автомобиля.
H2GS производит сталь, используя водород и энергию из возобновляемых источников вместо традиционного использования коксующегося угля.

Компания заявляет, что добавленный водород высвобождает кислород из железной руды, но вместо выбросов CO2 от сжигания угля образуется только вода. Компания была образована в прошлом году и планирует к 2030 году производить 5 млн тонн стали, не содержащей ископаемых углеводородов в год.

МинПром

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