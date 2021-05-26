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Запорожсталь успешно прошла аудит на качество г/к проката

26.05.21 16:56 , uaprom.info
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Комбинат "Запорожсталь" успешно прошел сертификационный аудит на соответствие горячекатаного проката требованиям международного стандарта EN 10025-1, чем подтвердил соответствие мировым стандартам качества продукции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Весной 2021 года специалисты компании "SRL – CERTMATCON" провели сертификационный аудит горячекатаного проката "Запорожстали" на соответствие требованиям международного стандарта EN 10025-1. Аудиторы проинспектировали технологию производства продукции в цехе горячей прокатки тонкого листа, проверили оборудование механической лаборатории комбината и всю необходимую документацию в подразделениях предприятия.

По результатам аудита горячекатаный прокат "Запорожстали" получил сертификат, подтверждающий его высокое качество и соответствие продукции требованиям международного стандарта EN 10025-1.

"Запорожсталь" получил сертификат на соответствие требованиям международных стандартов EN 10025-1:2004 и EN 10130:2006 в 2016 году. Также комбинат сертифицирован и регулярно подтверждает свое соответствие требованиям международных стандартов по системам экологического менеджмента ISO 14001, менеджмента качества IS0 9001, а также управления охраной труда и производственной безопасностью OHSAS 18001, начиная с 2008 года.

МинПром

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