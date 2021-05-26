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Украинцы все активнее продают валюту

26.05.21 16:14 , Бизнес Цензор
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Чистая продажа иностранной валюты населением Украины с начала года превысила 1,1 млрд долл. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

"Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила 150 млн долл., безналичной - 61 млн долл. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила 1,1 млрд долл.", – написал он.

Кроме того, он отметил, что на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на инвалюту, который формировался на форвардном сегменте рынка. По его словам, чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила 11 млн долл. в среднем за день.

Однако банки компенсировали чистую продажу иностранной валюты с позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физлиц.

По его словам, международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составили 27,9 млрд долл.

Как сообщалось, согласно данным Нацбанка, в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до 1,37 млрд долл. В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до 1,84 млрд долл., что является рекодным значением за время ведения статистики. С учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на 545,9 млн долл.

МинПром

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