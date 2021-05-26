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Из-за действий порта Южный металлурги могут потерять рынки сбыта

26.05.21 15:35 , РБК Украина
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Из-за сговора порта "Южный" и ООО "ТИС-Уголь" Украина может потерять миллиарды гривен доходов, металлурги - рынки сбыта, а "Укрзализныця" и порты - более полумиллиарда гривен ежемесячно. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По его словам, порты "Южный" и ТИС организовали монопольный сговор, и вынуждают компании-грузоотправителей подписаться на заведомо невыгодные условия. Из-за этого перевалка руды сейчас практически прекращена, что угрожает остановкой украинским ГОКам, а УЗ и самим портам - потерями миллиардов гривен дохода.

"Из-за требований, которые выставило руководство порта "Южный", контракты заключены не будут. Грузовые потоки пойдут в частные терминалы и порты, а большая часть грузопотока будет просто потеряна. В этом случае потери для тех же портов составят более 80 миллионов гривен каждый месяц, для УЗ - более 300 миллионов гривен в месяц. Украина будет терять минимум 300 миллионов долларов ежемесячно", - пояснил Каленков.

По его словам, сейчас поступления от экспорта железной руды составляют 10% от всего экспорта страны.

"Потеря десятой доли экспорта существенно повлияет на курс гривны, на инфляцию в стране и на прочие макропоказатели. Поэтому, фактически, это вопрос национальной безопасности. Порт Южный - крупнейший порт страны. Железная руда и уголь - крупнейшие товарные позиции, которые везутся. А позиция порта приведет к тому, что мы потеряем объемы продаж, а соответственно объемы производства. Причем потери будут проявляться и долгосрочно - ведь мы потеряем нашу репутацию надежных поставщиков", - говорит эксперт.

Напомним, ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что из-за монопольного сговора в порту "Южный" государственная УЗ потеряет до 3 миллионов тонн грузов в месяц, а это 10% грузового оборота всей компании. Поэтому финансовые потери УЗ могут составлять до полумиллиарда гривен в месяц.

Как известно, в мае 2021 года директор морпорта "Южный" Сергей Ковшар пошел на сговор со своим основным конкурентом - ООО "ТИС-УГОЛЬ", и синхронно с ТИС поднял ставку перевалки железорудного сырья на 30% с июня 2021 года. Этими действиями займется АМКУ - как такими, что нарушают антимонопольное законодательство Украины.

Ранее появилась информация, что первый квартал 2021 года порт "Южный" закончил с убытком в 54 миллиона гривен - против 272 миллионов прибыли годом ранее. Впрочем, убытки не помешали Сергею Ковшару выписать себе с начала 21 года полтора миллиона гривен премий.

МинПром

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