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Россия подняла вывозную пошлину на лом до 70 евро за тонну

26.05.21 14:56 , Steelland
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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Российской Федерации в среду, 25 мая, приняла решение о корректировке ставок экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, мера вызвана ростом мировых цен на данную продукцию и принимается для сохранения ее достаточного объёма на внутреннем рынке, а решение принято после обсуждений с представителями отрасли и дополнительного анализа ситуации на экспортном рынке.

Процентная составляющая пошлины останется неизменной - 5% от таможенной стоимости. При этом для повышения эффективности таможенного администрирования и предотвращения занижения таможенной стоимости при экспорте будет изменен минимальный размер пошлины с 45 до 70 евро за тонну. Таким образом, ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов составят 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну.

Соответствующий проект постановления Правительства будет подготовлен Минэкономразвития в ближайшее время. Кроме того, Минэкономразвития и Минпромторг России будут мониторить рынок лома, чтобы мера не приобрела запретительный характер.

В 2020 году, несмотря на снижение объемов заготовки на 13% из-за последствий коронавирусной инфекции, лом черных металлов продолжал активно экспортироваться в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

При этом мировые тренды на повышение цен на металлолом в настоящий момент вновь сыграли в пользу роста экспорта лома. Так, закупочная цена на лом черных металлов в Турции по состоянию на 14 мая 2021 года выросла на 70 долларов США по сравнению со средней ценой апреля текущего года и составила 490 долларов США за тонну продукции.

МинПром

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