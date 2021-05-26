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Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл

26.05.21 13:56
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По состоянию на конец апреля 2021 года общий государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,53 трлн грн или $91,33 млрд.

По сравнению с мартом государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 20 млрд грн или на $1,16 млрд, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом государственный долг увеличился на 23,27 млрд грн ($1,23 млрд), а гарантированный государством долг уменьшился на 3,26 млрд грн ($70 млн).

Увеличение госдолга произошло, в основном, вследствие размещения еврооблигаций на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,875%.

Государственный долг по состоянию на конец апреля составил 2,258 трлн грн ($81,37 млрд), из которых 44,6% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 55,4% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (19% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (30,2%) и другого внешнего долга (6,2%).

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%.

В апреле 2021 года Минфин провел 20 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек 14,4 млрд грн на финансирование государственного бюджета.

Платежи по погашению государственного долга за четыре месяца 2021 года составили 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию – 45,7,4 млрд грн.

МинПром

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