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Экономика Украины начнет устойчиво расти во 2 квартале – Шмыгаль

26.05.21 14:35 , Укринформ
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Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что экономика Украины начнет устойчивое восстановление во втором квартале этого года. Об этом он заявил на заседании правительства 26 мая, передает корреспондент Укринформа.

"Экспорт украинской продукции за первые четыре месяца этого года вырос на почти 20%, то есть на три миллиарда долларов больше, чем это было в прошлом году... Активная положительная динамика восстановления экономики наблюдается и в финансовой деятельности средних и крупных компаний. В первом квартале этого года мы фиксируем, что финансовые результаты таких компаний одни из лучших за последние 5 лет, уже во втором квартале этого года мы выйдем на устойчивый тренд восстановления экономики", - сказал Д.Шмыгаль.

Он добавил, что в последнее время открылись 8 новых рынков для украинских экспортеров, в частности страны Африки, Южной Америки. Также Д.Шмыгаль подчеркнул, что поддержка экспортеров дает свой результат и она будет усилена, в частности через Экспортно-кредитное агентство.

Как сообщалось, за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт товаров увеличился на 11,0% - до 15,02 млрд долл., экспорт - на 12,0%, до 13,71 млрд долл.

МинПром

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