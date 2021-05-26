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Выпуск труб ОМК упал на 35%

26.05.21 13:35 , Steelland
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Объединенная металлургическая компания (ОМК) опубликовала производственные итоги за 2020 год. В 2020 году ОМК выпустила в целом 1 млн 535 тыс. тонн трубной продукции. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Объем производства труб большого диаметра в 2020 году составил 389 тыс. тонн, объем производства широкого листа – 414 тыс. тонн.

Оба данных показателя на 35% меньше, чем в 2019 г. Это прогнозируемое снижение, обусловлено завершением цикла крупных нефтегазовых проектов по строительству трубопроводов, в которых ОМК традиционно имела наибольшие доли среди отечественных поставщиков, а также увеличением числа производителей данной продукции.

Объем выпуска труб малого и среднего диаметра вырос на 4% и составил 1 млн 146 тыс. тонн, в том числе:

на 11%, до 411 тыс. тонн, выросли объемы производства нефтегазопроводных труб. Это обусловлено вниманием клиентов к расширению сортамента и освоению новых видов продукции ОМК по инвестпрограмме развития их производства;

стабильные результаты на уровне 2019 г. – 352 тыс. тонн демонстрирует производство обсадных труб;

на 13% до 242 тыс. тонн увеличился выпуск профильных труб благодаря развитию собственной сети дистрибуции на региональном рынке России и за счет общего увеличения его емкости на 11%;

на 12%, до 140 тыс. тонн, сократилось производство водогазопроводных труб.

Увеличение объемов выпуска труб малого и среднего диаметра способствовало росту объемов производства стали и горячекатаного рулонного проката на 3%, до 1 млн 250 тыс. тонн.

МинПром

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