Выпуск труб ОМК упал на 35%

Объединенная металлургическая компания (ОМК) опубликовала производственные итоги за 2020 год. В 2020 году ОМК выпустила в целом 1 млн 535 тыс. тонн трубной продукции. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Объем производства труб большого диаметра в 2020 году составил 389 тыс. тонн, объем производства широкого листа – 414 тыс. тонн.
Оба данных показателя на 35% меньше, чем в 2019 г. Это прогнозируемое снижение, обусловлено завершением цикла крупных нефтегазовых проектов по строительству трубопроводов, в которых ОМК традиционно имела наибольшие доли среди отечественных поставщиков, а также увеличением числа производителей данной продукции.
Объем выпуска труб малого и среднего диаметра вырос на 4% и составил 1 млн 146 тыс. тонн, в том числе:
на 11%, до 411 тыс. тонн, выросли объемы производства нефтегазопроводных труб. Это обусловлено вниманием клиентов к расширению сортамента и освоению новых видов продукции ОМК по инвестпрограмме развития их производства;
стабильные результаты на уровне 2019 г. – 352 тыс. тонн демонстрирует производство обсадных труб;
на 13% до 242 тыс. тонн увеличился выпуск профильных труб благодаря развитию собственной сети дистрибуции на региональном рынке России и за счет общего увеличения его емкости на 11%;
на 12%, до 140 тыс. тонн, сократилось производство водогазопроводных труб.
Увеличение объемов выпуска труб малого и среднего диаметра способствовало росту объемов производства стали и горячекатаного рулонного проката на 3%, до 1 млн 250 тыс. тонн.