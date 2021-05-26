Выпуск труб ОМК упал на 35% Объединенная металлургическая компания (ОМК) опубликовала производственные итоги за 2020 год. В 2020 году ОМК выпустила в целом 1 млн 535 тыс. тонн трубной продукции. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Объем производства труб большого диаметра в 2020 году составил 389 тыс. тонн, объем производства широкого листа – 414 тыс. тонн.



Оба данных показателя на 35% меньше, чем в 2019 г. Это прогнозируемое снижение, обусловлено завершением цикла крупных нефтегазовых проектов по строительству трубопроводов, в которых ОМК традиционно имела наибольшие доли среди отечественных поставщиков, а также увеличением числа производителей данной продукции.



Объем выпуска труб малого и среднего диаметра вырос на 4% и составил 1 млн 146 тыс. тонн, в том числе:



на 11%, до 411 тыс. тонн, выросли объемы производства нефтегазопроводных труб. Это обусловлено вниманием клиентов к расширению сортамента и освоению новых видов продукции ОМК по инвестпрограмме развития их производства;



стабильные результаты на уровне 2019 г. – 352 тыс. тонн демонстрирует производство обсадных труб;



на 13% до 242 тыс. тонн увеличился выпуск профильных труб благодаря развитию собственной сети дистрибуции на региональном рынке России и за счет общего увеличения его емкости на 11%;



на 12%, до 140 тыс. тонн, сократилось производство водогазопроводных труб.



Увеличение объемов выпуска труб малого и среднего диаметра способствовало росту объемов производства стали и горячекатаного рулонного проката на 3%, до 1 млн 250 тыс. тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



