НКРЭКУ остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до 1 октября Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь), до 0 МВт до 1 октября 2021 года.



"Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке", - сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.



Он не исключил, что НКРЭКУ, скорее всего, продолжит ограничение пропускной способности сечений линий электропередач между Украиной и Россией и Беларусью и после 1 октября.



НКРЭКУ соответствующим постановлением приняла решение аннулировать результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, не являющимися сторонами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь). Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах.



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