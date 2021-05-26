Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции

26.05.21 13:15 , Украинские новости
печать
размер текста:

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок", - написал С.Куюн.

Он отметил, что в 2020 году Украина закупила у Беларуси 0,850 млн тонн бензина (более 30% рынка), 2,2 млн тонн дизтоплива (более 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа (17% рынка) и 0,580 млн тонн битума (50% рынка).

Также С.Куюн добавил, что даже если Беларусь прекратит поставки нефтепродуктов в Украину, дефицита топлива можно избежать, увеличив собственную нефтепереработку или увеличив поставки по морю.

При этом он подчеркнул, что в случае прекращения поставок из Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками битума, так как объемы ресурса, которые импортируются из Беларуси, не получится полностью покрыть морскими поставками.

"В этой ситуации скорее важен вопрос, что нам делать с нашей энергозависимостью? То мы трусимся по поводу прекращения поставок от "Роснефти", теперь переживаем по поводу Беларуси. Причина – 70% поставок ДТ и 50% поставок бензина идет с этих двух стран. При этом у нас недозагружена своя нефтепереработка и морские перевалки. Пора снова выносить этот вопрос на повестку дня", - подытожил С.Куюн.

Беларусь направила ноту протеста Украине из-за "возмутительного" прекращения авиасообщения.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:56
Госдолг Украины вырос на 1,2 млрд долл
13:55
Алюминиевые компании Индии возобновляют остановленные проекты
13:35
Выпуск труб ОМК упал на 35%
12:51
Liberty Steel начала распродажу активов в Великобритании
12:36
В законопроекте 4167 о выбросах указаны нормы, превышающие обязательства Украины
12:16
В Словакии хотят заменить доменные печи электродуговыми
12:12
НКРЭКУ остановила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси до 1 октября
11:58
ArcelorMittal планирует увеличить добычу железной руды в Либерии
11:56
В Украине решили расследовать импорт китайской проволоки
11:40
Генсек ООН призвал минимизировать ущерб от горнодобывающей промышленности
11:12
Украинские ТЭС сокращают выбросы – Минэнерго
10:59
Подорожание железной руды подстегнуло ее добычу в Западной Африке
10:56
Эффективность декарбонизации зависит от государства – Магера
10:38
Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект
10:19
JSW Steel направит на расширение производства 3,5 млрд долл.
09:57
Байден объяснил отказ от санкций против Северного потока-2
09:39
Цены на газ в Европе вновь на максимальных уровнях
09:01
В середине мая китайские металлурги сократили объемы производства
08:57
Падение капитальных инвестиций в первом квартале замедлилось до 9,5%
08:04
ДТЭК ВИЭ увеличила уплату налогов
25.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!