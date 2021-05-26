Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявляет, что Беларусь не будет останавливать поставки нефтепродуктов в Украину в ответ на санкции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Я в это не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики. Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который стоит на границе с нами, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок", - написал С.Куюн.



Он отметил, что в 2020 году Украина закупила у Беларуси 0,850 млн тонн бензина (более 30% рынка), 2,2 млн тонн дизтоплива (более 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа (17% рынка) и 0,580 млн тонн битума (50% рынка).



Также С.Куюн добавил, что даже если Беларусь прекратит поставки нефтепродуктов в Украину, дефицита топлива можно избежать, увеличив собственную нефтепереработку или увеличив поставки по морю.



При этом он подчеркнул, что в случае прекращения поставок из Беларуси могут возникнуть проблемы с поставками битума, так как объемы ресурса, которые импортируются из Беларуси, не получится полностью покрыть морскими поставками.



"В этой ситуации скорее важен вопрос, что нам делать с нашей энергозависимостью? То мы трусимся по поводу прекращения поставок от "Роснефти", теперь переживаем по поводу Беларуси. Причина – 70% поставок ДТ и 50% поставок бензина идет с этих двух стран. При этом у нас недозагружена своя нефтепереработка и морские перевалки. Пора снова выносить этот вопрос на повестку дня", - подытожил С.Куюн.



Беларусь направила ноту протеста Украине из-за "возмутительного" прекращения авиасообщения.



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