Liberty Steel начала распродажу активов в Великобритании Британская металлургическая компания Liberty Steel, оказавшаяся в тяжелом финансовом положении после банкротства ее ключевого финансового партнера Greensill Capital в марте текущего года, официально выставила на продажу три предприятия в Великобритании.



Компания ищет покупателя на заводы Stocksbridge, который производит полуфабрикаты из специальных сплавов и марок стали, Brinsworth, выпускающий узкую полосу, и West Bromwich, изготовляющий качественный прокат. О цене этих активов не сообщается.



Все три предприятия представляют собой единый производственный комплекс, специализирующийся на производство стальной продукции для британской аэрокосмической отрасли. Как ранее заявляла компания, спрос на нее очень сильно упал из-за приостановки авиаперевозок вследствие эпидемии коронавируса.



Продажа заводов осуществляется с целью урегулирования конфликта со швейцарским банком Credit Suisse, который начал против Liberty определенные правовые действия из-за неуплаты долга по кредиту. Впрочем, по данным Argus, крупнейшим кредитором британской компании является корпорация ArcelorMittal.



Liberty Steel пока не называет потенциального покупателя. Ранее сообщалось, что интерес к ее активам проявляла китайская группа Jingye Group, владеющая British Steel.



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