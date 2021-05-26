В законопроекте 4167 о выбросах указаны нормы, превышающие обязательства Украины В законопроекте о снижении промышленных выбросов (№4167) записали более жесткие нормы, чем требуют обязательства, которые взяла на себя Украина, поэтому проект уже второй раз проваливают в зале Верховной Рады. Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.



"По непонятным причинам в данный законопроект пытаются добавить те положения, которых в директиве нету. То есть, пытаются на украинские предприятия наложить дополнительные обязательства. Не только на предприятия. Пытаются дополнительно уполномочить правоохранительные органы, которые будут выдавать эти разрешения. Зачем-то пытаются жестче закрутить гайки в законопроекте, чем того требует ситуация", - рассказал В.Антипов.



В качестве примера он привел норму законопроекта о сроках так называемых отступов, которые, по его словам, остаются во всех европейских странах, и в директиве ЕС они остаются на усмотрение уполномоченного органа.



"Это решение обязан принимать уполномоченные орган. В нашем законопроекте № 4167 зачем-то пытаются все вопросы ограничить. Есть ряд других вопросов, связанных с мониторингом, с технологиями. То есть, проблема в том, что в законопроект пытаются включить более жесткие требования к украинским предприятиям, чем те, которые существуют в соответствующей европейской директиве", - сообщил В.Антипов.



По его мнению, эти чрезмерно жесткие нормы, против которых выступает бизнес и эксперты, должны быть исключены из законопроекта и тогда он имеет высокие шансы быть принятым.



"Я не сомневаюсь, что этот законопроект в конце концов будет принят, но если дискриминационные положения в отношении украинских производителей будут из него исключены, то этот процесс пройдет гораздо быстрее и мягче", - подчеркнул В.Антипов.



Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз отказалась принять законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167): его снова отправили на доработку.



Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что этот законопроект должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на экомодернизацию и обеспечить проведение экопроверок предприятий в рамках общего законодательства.



В свою очередь народный депутат Муса Магомедов заявил, что проект должен быть серьезно доработан с учетом возможностей украинской экономики, и предусматривать механизмы государственного финансирования экомодернизации.



Также необходимо оценить, какое из требуемого по НДТМ оборудования может производиться в Украине - чтобы законодательно не обязывать отечественный бизнес покупать исключительно импортное. Это, по его словам, поможет предприятиям сэкономить миллионы евро, и активизировать украинское машиностроение.



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