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В Украине решили расследовать импорт китайской проволоки

26.05.21 11:56 , Металлургпром
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Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы ООО "ПлазмаТек", инициировала антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину проволоки происхождением из Китайской Народной Республики.

По результатам рассмотрения жалобы украинского производителя, подготовленной командой практики международной торговли под руководством партнера Алены Омельченко, Межведомственная комиссия по международной торговле от 28 апреля 2021 года возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину товара из Китайской Народной Республики, который имеет следующее описание: проволока из стали кремниево-марганцевой, классифицирующийся согласно УКТВЭД по коду 7229 20 00 00.

По результатам антидемпингового расследования может быть введена антидемпинговая пошлина на импорт проволоки из Китайской Народной Республики с целью установления справедливой конкуренции и защиты украинского производителя от демпингового импорта. Антидемпинговое расследование может длиться 12 месяцев.

ООО "ПлазмаТек" — один из крупнейших украинских производителей сварочных материалов и полуфабрикатов для производства сварочных электродов.

МинПром

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