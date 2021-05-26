Генсек ООН призвал минимизировать ущерб от горнодобывающей промышленности Добывающая промышленность играет лидирующую роль в экономике 81 страны мира. На эти государства приходится четверть мирового ВВП, там проживает половина населения планеты. Вместе с тем добывающая промышленность наносит огромный ущерб природе. Исторически она связана с такими явлениями, как эксплуатация, колониализм, насилие, вооруженные конфликты и нарушения прав человека.



С такими словами на мероприятии высокого уровня, посвященном этой отрасли, выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Главная тема обсуждения – как минимизировать ущерб, который добывающая промышленность наносит окружающей среде, и при этом убедиться в том, что получаемая от нее прибыль способствует социальному развитию.



"Неравенства, усугублению которого этот сектор всегда способствовал, можно избежать, если добиться справедливого распределения прибыли от добывающей промышленности, – считает глава ООН. - Мы должны сделать управление этой отраслью более эффективным, изменив правила в том, что касается экологичности, прозрачности, инклюзивного принятия решений, подотчетности, доступа к информации, а также уважения и защиты прав человека".



Он призвал не забывать о правах коренных народов, на территории проживания которых нередко ведется добыча полезных ископаемых. При этом их представители сами как правило не получают никакой выгоды от добывающей промышленности.



А.Гутерриш отметил, что компании должны создавать рабочие места для жителей тех районов, где они ведут свою деятельность, и инвестировать в развитие местных сообществ.



"Также важно бороться с коррупцией, нечестным распределением доходов и незаконными финансовыми потоками", – сказал Генсек.



Вместе с тем глава ООН также подчеркнул необходимость диверсификации экономики, которая позволит странам покончить с зависимостью от добывающей промышленности.



Он подчеркнул, что власти должны развивать "зеленую" экономику и инвестировать средства в возобновляемые источники энергии – в соответствии с принципами Парижского соглашения по климату и Целями устойчивого развития.



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