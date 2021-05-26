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Эффективность декарбонизации зависит от государства – Магера

26.05.21 10:56
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Декарбонизация является сегодня задачей номер один в мировой экономике, считает народный депутат Сергей Магера.

"Рассматривать ее, ориентируясь только на промышленность, не совсем правильно. По сути, это глобальное переустройство системы рыночных взаимоотношений на всех уровнях. Промышленность, энергетика, агропромышленный комплекс – все они должны пройти через процесс декарбонизации", - сказал он.

По мнению экспертов, зеленая э/э будет играть ключевую роль в экономике будущего. Без нее невозможно достичь углеродной нейтральности. "Многие думают, что суть декарбонизации сводится к простой установке фильтров и заглушек на промышленные установки. Но на самом деле это не так. Углеродно-нейтральную продукцию можно произвести, только используя чистую энергию", - подчеркнул политик.

С.Магера отмечает, что главная проблема декарбонизации состоит в ее дороговизне. Для Евросоюза речь идет об инвестициях порядка 1 трлн евро, для Украины – это десятки миллиардов евро. При этом немало экспертов считают такую оценку для Украины заниженной. Разница между ЕС и Украиной в том, что украинская власть, в отличие от европейской, не поддерживает и не планирует поддерживать промышленность. Правительство постоянно говорит, что в бюджете нет денег, однако Евросоюз показывает, где можно взять средства.

Он обратил внимание на то, что сегодня промышленность Европейского Союза активно пользуется таким инструментом, как торговля квотами. В ЕС успешно работает соответствующая система - EU ETS. Благодаря ей европейские сталелитейщики могут проводить декарбонизацию с минимальной фискальной нагрузкой. Они компенсируют затраты за счет продажи неиспользованных квот на выбросы.

Кроме того европейские компании имеют доступ к разнообразным финансовым стимулам, которые предоставляет государство. До 2030 года в рамках политики декарбонизации ЕС планирует оказать помощь бизнесу в виде дотаций, ссуд, грантов и налоговых льгот на сумму более 800 млрд евро. Кроме того, европейский бизнес активно инвестирует в экомодернизацию собственные средства.

"Наша страна, конечно, не имеет таких финансовых возможностей, как Европейский Союз, но опускать руки не стоит. Нужно использовать все потенциальные возможности для финансирования декарбонизации, которые у нас есть. Речь идет о принятии законопроекта №4347 о создании государственного Фонда декарбонизации, а также о запуске национальной системы торговли квотами. Пора от слов переходить к делу", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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