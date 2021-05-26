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Подорожание железной руды подстегнуло ее добычу в Западной Африке

26.05.21 10:59 , Металлоснабжение и сбыт
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Повышение цен на ЖРС на мировом рынке способствует запуску в этой отрасли новых проектов, которые ранее считались нерентабельными, и возвращению в строй ранее закрытых предприятий. Эти процессы, в частности, развиваются в Западной Африке.

Американская трейдерская компания Gerald Group заключила с правительством Сьерра-Леоне соглашение о рестарте железорудного комбината Marampa, остановленного в сентябре 2019 г. из-за конфликта по поводу размеров роялти.

В соответствии с данным соглашением Gerald создает новую компанию NewCo, в которой 10% акций принадлежит правительству Сьерра-Леоне. Кроме того, американская компания до конца текущего года заплатит в государственный бюджет 20 млн долл.

Для начала компания получит права на экспорт около 700 тыс. т руды, складированной на ГОКе, а уже в начале июня возобновит добычу сырья. Мощность на первом этапе составит 2 млн. т в год, но уже в текущем году этот показатель возрастет до 3 млн. т и продолжит увеличиваться.

Руду, содержащую 65% железа, добывают на месторождении Marampa с 30-х гг. Но его запасы все еще оцениваются примерно в 1 млрд. т. Максимальная мощность предприятия достигала 6 млн. т в год, но в 2014 г. оно было остановлено из-за падения цен на ЖРС на мировом рынке и эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке.

В соседней Либерии корпорация ArcelorMittal приняла решение возобновить процесс расширения своего железорудного ГОКа, также приостановленный в 2014 г. Проект стоимостью около 800 млн долл. предусматривает увеличение производства от 5 млн до 15 млн т в год, строительство новой обогатительной фабрики, расширения железнодорожных и портовых мощностей. Его завершение ожидается в конце 2023 г.

МинПром

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