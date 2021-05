Китайские компании реализуют в Индонезии крупный никель-кобальтовый проект

Китайские компании Yongrui Holdings (входит в группу Tsinghan, которая является крупнейшим производителем нержавеющей стали в мире), Zhejiang Huayou Cobalt Co и производитель аккумуляторов для электромобилей EVE Energy, а также сингапурская холдинговая компания Glaucous International, основанная в 2021 г., запускают новый никель-кобальтовый проект в Индонезии.



В промышленной зоне Weda Bay на острове Хальмахера планируется построить комбинат, который будет выпускать продукцию, используемую для изготовления аккумуляторов. Его мощность в пересчете на чистые металлы составит 120 тыс. т никеля и 15 тыс. т кобальта в год. Стоимость проекта оценивается в 2,08 млн долл.



При этом для Huayou Cobalt это уже будет третий крупный проект за последнее время. Ранее компания совместно с Tsingshan Holding Group навала строительство предприятия по производству сульфата никеля аккумуляторного качества. Кроме того, компания покупает за 1,35 млрд. юаней (210 млн долл.) 38,6% акций компании Tianjin B&M Science and Technology Co (B&M), выпускающей сами аккумуляторы.



Как отмечает компания Benchmark Mineral Intelligence (BMI), спрос на материалы, используемые для электромобильных аккумуляторов, в ближайшие годы будет расти высокими темпами. Компания, в частности, предсказывает дефицит на мировом рынке кобальта с 2023 г.



Недавно корпорация Glencore сообщила, что в 2022 г. возобновит производство на медно-кобальтовом руднике Mutanda в ДР Конго, который, по оценкам BMI, будет ежегодно выдавать до 20 тыс. т кобальта в год. Но, по расчетам компании, чтобы покрыть потребности рынка, до 2030 г. необходимо увеличить глобальное производство кобальта на 80 тыс. т в год.



