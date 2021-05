JSW Steel направит на расширение производства 3,5 млрд долл.

Индийская металлургическая корпорация JSW Steel утвердила новую инвестиционную программу объемом 251 млрд рупий (3,5 млрд долл.), направленную на дальнейшее расширение производительности.



Из этой суммы 150 млрд рупий направляется на увеличение мощностей комбината Vijayanagar на 5 млн т в год, до 17 млн т, что сделает его одним из крупнейших металлургических комплексов в мире. Завершить этот проект планируется к марту 2024 г.



Также компания в течение двух лет вложит 34,5 млрд рупий в расширение производительности своего железорудного предприятия в штате Одиша, а также установит новую линию нанесения полимерного покрытия мощностью 120 тыс. т в год на заводе JSW J&K в штате Джамму и Кашмир.



В настоящее время JSW Steel завершает проект по расширению второго своего комбината Dolvi в штате Махараштра. Там уже введены в строй коксовая батарея, фабрика окомкования и стан горячей прокатки. В июле должно быть завершено строительство доменной печи и конвертерного цеха, запуск которых намечен на сентябрь текущего года. В результате производительность комбината возрастет от прежних 5 млн. до 10 млн. т в год.



Также управляющий директор JSW Steel Сешагири Рао опроверг сообщение агентства Reuters, которое ранее указывало на интерес группы к приобретению активов британской компании Liberty Steel. По его словам, JSW вообще не интересуется сейчас зарубежными поглощениями, но может приобрести в Индии государственные компании Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (RINL) и Neelachal Ispat Nigam Ltd. (NINL), а также достраивающийся метзавод NMDC Nagarnar, которые выставляются правительством страны на приватизацию.



Сейчас мощности группы JSW достигают 23 млн т в год, считая приобретенные в 2020-2021 гг. компании Monnet Ispat и Bhushan Power and Steel. В текущем финансовом году (апрель/март) группа рассчитывает произвести около 22 млн. т стали по сравнению с 15 млн. т в 2020/2021 ф.г. При этом Сешагири Рао отметил, что из-за обострения эпидемиологической ситуации в Индии видимое потребление стали в стране упало в апреле на 3 млн т. Образовавшиеся излишки были отправлены на экспорт.



МинПром

