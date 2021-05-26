Байден объяснил отказ от санкций против Северного потока-2

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой.
Как сообщает Reuters, Байден отметил, что выступал против строительства "Северного потока-2" еще на этапе запуска проекта, но воздержался от санкций, так как на время его вступления в должность в январе 2021 года газопровод был фактически достроен, передает Европейская правда,
"Проект был почти полностью завершен к времени, когда я пришел на должность. И вопрос не стоит так, что я могу позволить или не позволить Германии делать что-то. Применить санкции сейчас, по моему мнению, будет контрпродуктивно для наших европейских отношений", - сказал он.
Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.