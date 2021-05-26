Цены на газ в Европе вновь на максимальных уровнях Цена газа в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.



Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $333 за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая ($342) и минимума с начала года 20 мая ($290), передает Интерфакс-Украина.



Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении.



У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего - 124 млн куб. м в сутки.



Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.



Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнителных мощностей.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



