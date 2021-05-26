Цены на газ в Европе вновь на максимальных уровнях

Цена газа в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.
Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $333 за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая ($342) и минимума с начала года 20 мая ($290), передает Интерфакс-Украина.
Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего - 124 млн куб. м в сутки.
Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.
Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнителных мощностей.