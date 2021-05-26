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Падение капитальных инвестиций в первом квартале замедлилось до 9,5%

26.05.21 08:57
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Падение капинвестиций в Украине в январе-марте 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года замедлилось до 9,5% с 42,9% в четвертом квартале 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, за первый квартал этого года освоено 78,18 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой области).

В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций в январе-марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Кировоградской (на 33,5%), Одесской (на 29,4%), Волынской (на 26,5%), Винницкой (на 25%), Донецкой (на 24,5%), Черниговской (21,3%), Днепропетровской (на 19,7%), Киевской (на 16,3%), Харьковской (на 14,9%), Николаевской (на 11,1%), Полтавской (на 9,6%), Хмельницкой (на 6,9%), Черкасской (на 6,7%), Закарпатской (на 2,8%), Львовской (на 2,7%) областях и Киеве (на 11,2%).

Капинвестиции в январе-марте 2021 года по сравнению в январем-мартом 2020 года выросли в Луганской на (81,5%), Запорожской (на 60,1%), Ивано-Франковской (на 47,5%), Житомирской (на 45,4%), Сумской (на 38,0%), Херсонской (на 23,9%), Ривненской (на 17,7%), Черновицкой (на 8,3%), Тернопольской (на 2,1%) областях.

Как сообщалось, Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

МинПром

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