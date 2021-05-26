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ДТЭК ВИЭ увеличила уплату налогов

26.05.21 08:04 , Интерфакс-Украина
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Объем уплаченных в госбюджет с начала 2021 года компанией "ДТЭК ВИЭ" налогов на общую сумму 1,13 млрд грн, в том числе налога на прибыль – 221 млн грн, превысил показатель уплаты налогов в 2020 году, составившем 1,029 млрд грн, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Предприятия "ДТЭК ВИЭ" с начала года уже уплатили налогов в размере 1,13 млрд грн, из которых 221 млн грн – налог на прибыль", – сообщила пресс-служба компании во вторник.

При этом увеличение налоговых платежей в компании объяснили укреплением национальной денежной единицы в начале текущего года.

Вместе с тем в "ДТЭК ВИЭ" отметили, что девальвация гривни в четвертом квартале 2020 года негативно отразилась на прибыльности предприятий, имеющих кредитные обязательства в валюте, к которым она также относится.

"Девальвация гривни во втором полугодии 2020 года составила 16%, что повлияло на прибыльности и "ДТЭК ВИЭ". В первых трех кварталах предприятия компании демонстрировали прибыль, всоедствие чего общая сумма выплат налога на прибыль за этот период составила 263 млн грн", – пояснили в компании.

В "ДТЭК ВИЭ" подчеркивают, что укрепление национальной валюты и полнота выплат производителям "зеленой" электроэнергии со стороны ГП "Гарантированный покупатель" является залогом финансовой стабильности всех компаний рынка ВИЭ.

МинПром

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