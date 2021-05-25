Каждая седьмая гривна из бюджета уходит на выплату долгов На обслуживание государственного долга в первом квартале 2021 года была направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание долговых и гарантированных государством обязательств по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 56%, до 147 млрд грн, и составили 38% расходов государственного бюджета. Это уменьшило финансовые возможности для реализации других бюджетных программ, - подчеркнул Пацкан. - Только на обслуживание государственного долга в отчетном периоде направлена каждая седьмая гривня доходов государственного бюджета".



В то же время, в первом квартале вследствие ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг, его общий объем уменьшился на 38 млрд грн - до 2,5 трлн грн.



Пацкан отметил, что в январе-марте государственный бюджет выполнялся в условиях спада экономики, который продолжается с первого квартала 2020 года.



Комментируя ситуацию с доходами, глава Счетной палаты отметил перевыполнение плана на 9,9 млрд грн, или 4,7%.



Пацкан также добавил, что в первом квартале размещение облигаций внешних государственных ссуд не осуществлялось, средства очередного транша МВФ и других международных финансовых организаций в общий фонд не поступали. Как следствие - общий фонд не получил 42 млрд грн предусмотренных в плане поступлений от внешних заимствований. Кроме того, поступило на 2,7 млрд грн меньше плана средств от приватизации.



Это стало основной причиной невыполнения плана на январь-март 2021 года поступлений общего фонда на 35 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов.



При этом расходы в первом квартале не проведены на 22,7 млрд грн (или 8,2% от плана).



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



