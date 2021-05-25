ОГХК заявила о коренном пересмотре политики сотрудничества с контрагентами ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), кардинально пересмотрев политику сотрудничества с контрагентами, с 1 мая 2021 года все новые контракты с покупателями продукции заключает после прохождения клиентского комплаенс-контроля и на условиях 100% предоплаты.



Согласно пресс-релизу компании во вторник процедура комплаенс-контроля предусматривает комплекс мероприятий с целью защиты интересов ОГХК, во избежание возможных репутационных рисков и поддержки удовлетворительного финансового положения компании в преддверии приватизации.



Уточняется, что в ходе процедуры комплаенс будет всесторонне изучен потенциальный партнер, проведена проверку research 360, затребована информация у банков и изучены рекомендации его предыдущих партнеров.



Первая часть комплаенс-аналитики включает проверку финансовых показателей потенциального партнера: оборот, уставный капитал, размер оборотного капитала. Вторая часть проверки заключается в изучении информации в СМИ - Negative News Report.



"Мы подошли к определяющему этапу подготовки к приватизации. Почти год нарабатывалась базы, чтобы полностью изменить подход к работе с клиентами без негативного влияния на финансовые показатели ОГХК. От репутации наших клиентов напрямую зависит имидж ОГХК на мировом рынке. Процедура комплаенс-проверки поможет держать на контроле информационное поле и идти на опережение в вопросе рисков. Это наша принципиальная позиция. Новая политика продаж значительно повышает возможности нашей компании. Кроме того, нас больше не смогут упрекнуть в причастности к санкционным операциям или каких-либо схемам", - отметил и.о. председателя правления ОГХК Артур Сомов, которого цитирует пресс-служба.



Он добавил, что все подписанные в конце 2020 года завершаются в соответствии с предварительными условиями работы. Их число на сегодня - более 3-5% от общего количества.



При продолжении соглашений нынешние клиенты также будут подлежать комплаенс-проверке. Ранее в СМИ приводились факты, что контрагенты ОГХК поставляли продукцию компании в оккупированный Крым или приобретали ее по сниженным ценам.



ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.



Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года.



Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.



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