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ДТЭК построит в Николаевской области мощную ветроэлектростанцию

25.05.21 17:38 , РБК Украина
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ДТЭК, Николаевский областной совет и Николаевская областная государственная администрация подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать экономическому и социальному развитию области благодаря строительству Тилигульской ВЭС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цель меморандума - укрепление сотрудничества между властью и бизнесом, анализ наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития Николаевской области, а также реализация программ экологического и социального партнерства в регионе.

"Этим Меморандумом мы подтверждаем стремление объединить усилия местных органов государственной власти, местного самоуправления и социально ответственного бизнеса с целью построения эффективного диалога. В первую очередь для развития Николаевской области и улучшения жизни общества. Ведь появление нового инвестора - это обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет и создание дополнительных рабочих мест, что будет способствовать более комфортному уровню жизни в обществе", - отметил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Привлечение инвестиций и появление новых масштабных проектов являются главными рычагами развития региона. Одно из направлений нашего сотрудничества с ДТЭК - социальное партнерство на территориях будущей ветростанции - в Коблевской и Березанской объединенных территориальных громадах. Первоочередные социальные проекты, которые будут реализованы, касаются реконструкции системы отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонта фельдшерского пункта в селе Анатольевка и реконструкции систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатольевка", - подчеркнула глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Тилигульская ВЭС начнет генерацию электроэнергии уже в 2022 году. В регионе будет создано несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест.

"Меморандум о сотрудничестве и строительство новых мощностей Тилигульской ВЭС создает новые возможности для регионального развития, оздоровления экономической и социальной среды. На национальном и европейском уровне этот проект - шаг к уменьшению экологической нагрузки и вклад в выполнение Украиной обязательств по борьбе с глобальным изменением климата", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Как известно, инвестиции в строительство составят 18 млрд грн. Мощность проекта Тилигульской ВЭС - 500 МВт, что будет способствовать сокращению выбросов СО2 на 2 млн тонн ежегодно.

МинПром

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