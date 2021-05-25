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Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков

25.05.21 16:12
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Министерство аграрной политики и продовольствия намерено внести до запуска рынка земли на рассмотрение парламента законопроект о детенизации "белых пятен" – земельных участков, на которых выращивается сельхозпродукция для продажи за наличные средства, но с нее не уплачиваются налоги, сообщил глава ведомства Роман Лещенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он уточнил, что данный комплексный законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения земельных участков во "внутреннем оффшоре" (суммарная площадь которых, по данным Минагрополитики и Государственной налоговой службы, может составлять 8-9 млн га), для них будет введено понятие минимального налогового обязательства.

"Независимо от того, кто работает на этой земле, организационно-правовая форма не имеет значения. Значение имеет то, что каждый гектар украинской земли должен быть учтен, и он должен облагаться налогом по минимальному налоговому обязательству, поскольку такая детенизация "внутреннего оффшора" предполагает миллиарды дополнительных отчислений в местный бюджет", - отметил министр.

По его данным, законопроект разрабатывается, поскольку в Минагрополитики, Госгеокадастр и Налоговую службу обращаются громады с просьбой предоставить им реальный финансовый инструмент учета и налогообложения для увеличения поступлений в местные бюджеты.

"Мы хотим, чтобы у нас были равные условия относительно земельного налогообложения, и мы будем пошагово двигаться к ним, в том числе через вышеописанные механизмы", - подчеркнул Лещенко.

Он утонил, что в будущем в подзаконных актах будут прописаны контрольно-надзорные полномочия громад, которые позволят им прекращать деятельность работающих без документов субъектов хозяйствования и бороться с самозахватами земли. Министр отметил мотивированность громад к таким действиям, поскольку увеличение доли теневой земли и количества самозахватов напрямую снижает получаемые ими налоговые отчисления.

Как сообщалось, в мае 2021 года министр Лещенко оценил площадь земель сельхозназначения находящихся во "внутреннем оффшоре" в 8-9 млн га.

"Это когда эти земли обрабатываются, на них выращивается сельхозпродукция, однако местные громады ничего не получают в свой бюджет, тем более - ничего не получает государственный бюджет", - отметил он.

Министр уточнил, что выращенная во "внутренних оффшорах" сельхозпродукция путем манипуляций с налоговым кредитом реализовывалась и экспортировалась за рубеж с возмещением НДС через компании-"однодневки". При этом полученная выручка оставалась на оффшорных счетах по всему миру. Таким образом, страна несла потери четыре раза - от недоимок на этапе налогообложения земли, от недополучения НДС от ее реализации, от потерь вследствие возмещения государством фиктивного НДС, от недополучения валютной выручки.

МинПром

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