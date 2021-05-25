Остановка Мозырского НПЗ на ремонт не скажется на поставках дорожных битумов в Украину Плановый ремонт Мозырского НПЗ, старт которого запланирован на начало июня 2021 года, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину. Об этом сообщил заместитель генерального директора завода Олег Протасов, передает enkorr.



"Ремонт на заводе никоим образом не повлияет на объемы поставок битума в Украину", - заявил О.Протасов.



Он отметил, что плановые ремонты битумных установок были произведены прошлой зимой, поэтому сейчас их останавливать не будут.



По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году Мозырский НПЗ наращивает поставки ресурса в Украину. Так, за 23 дня мая с него было отгружено уже 40,5 тыс. тонн битумов, тогда как за весь прошлогодний май этот показатель составил 46,7 тыс. тонн. В апреле 2021 года импорт битума с завода вырос на 66%, до 55,2 тыс. тонн, по сравнению с апрелем 2020 года.



В 2020 году Мозырский НПЗ увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. тонн, заняв долю украинского рынка в 36%.



На начало июня запланирован ремонт Мозырского НПЗ, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам на период ремонта был сокращен на 35% - с 240 тыс. до 150 тыс. тонн. Однако в случае отсутствия сырья на "Нафтане" из-за санкций МНПЗ будет вынужден переориентировать свои объемы на внутренний рынок, который в Беларуси приоритетно закрывает "Нафтан". Это грозит уменьшением и так уже урезанных объемов для Украины.



В 2020 г.оду белорусские нефтеперерабатывающие предприятия поставили в Украину 2,22 млн тонн дизельного топлива, или 30% всего украинского рынка, 857,2 тыс. тонн бензинов (40% рынка) и 582,6 тыс. тонн битума (49% рынка).



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