Крупные и средние предприятия Украины опять начали работать в плюс Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за первый квартал 2021 года составил 166,0 млрд гривен. В прошлом году за квартал был зафиксирован отрицательный финрезультат - 4,9 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).



По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 218,6 млрд гривен, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, однако допущено убытков на сумму 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше по сравнению с 2010 годом.



Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 27,8%% (за январь - март 2020 года - 40,8%).



Напомним, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.



Как известно, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.



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