Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Крупные и средние предприятия Украины опять начали работать в плюс

25.05.21 16:15 , РБК Украина
печать
размер текста:

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за первый квартал 2021 года составил 166,0 млрд гривен. В прошлом году за квартал был зафиксирован отрицательный финрезультат - 4,9 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 218,6 млрд гривен, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, однако допущено убытков на сумму 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше по сравнению с 2010 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 27,8%% (за январь - март 2020 года - 40,8%).

Напомним, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

Как известно, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:36
Остановка Мозырского НПЗ на ремонт не скажется на поставках дорожных битумов в Украину
16:12
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков
15:56
Дефицит государственного бюджета в апреле составил 3,6 млрд грн
15:32
ЮГОК нарастил производство концентрата
15:18
ММК им Ильича завершил масштабный капремонт конвертера №3
15:15
КЖРК наладил выпуск шахтных вагонов
14:51
Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн
14:31
Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец
14:14
У украинцев на руках более 75 млн платежных карт
14:09
Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне
13:58
Fitch прогнозирует стагнацию на мировом рынке ЖРС после 2025 года
13:22
Аэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в Беларусь
13:14
Liberty Steel начала останавливать заводы в Европе
12:56
В Германии состоялась рекордная M&A сделка
12:54
Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое
12:38
При производстве алюминия также будет использоваться водород
12:27
Corum приобрел трубы Интерпайпа для строительства ствола шахты на ЗЖРК
11:59
Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.
11:41
Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка
11:17
Глава ArcelorMittal назвал 2020 необычным годом
24.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!