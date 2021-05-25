Дефицит государственного бюджета в апреле составил 3,6 млрд грн Дефицит государственного бюджета в апреле составил 3,6 млрд грн, за январь-апрель этого года дефицит госбюджета увеличился до 29,09 млрд грн. Соответствующие данные представила Государственная казначейская служба (ГКСУ), передает Интерфакс-Украина.



Согласно этим данным, заимствования в апреле составили 52,9 млрд грн, в том числе внешние - 36,2 млрд грн, тогда как погашения в минувшем месяце достигли 35,05 млрд грн, в том числе погашения по внешним обязательствам – 1,36 млрд грн



Всего за четыре месяца 2021 года заимствования составили 172,6 млрд грн, в том числе внешние - 37,3 млрд грн. Погашения в январе-апреле составили 141,9 млрд грн, в частности по внешним обязательствам – 15,2 млрд грн.



Приватизация в стране принесла в апреле 147 млн грн, в январе-апреле – почти 677 млн грн при плане за четыре месяца 3,5 млрд грн, свидетельствуют данные казначейства.



Как указала ГКСУ, доходы госбюджета за четыре месяца составили 357,47 млрд грн, в том числе 313,78 млрд грн по общему фонду при плане на этот период 306,8 млрд грн. Расходы госбюджета в январе-апреле достигли 385,25 млрд грн, по общему фонду - 344,385 млрд грн при плане на этот период 376,8 млрд грн, указало ГКСУ.



Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.



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