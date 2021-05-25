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ММК им Ильича завершил масштабный капремонт конвертера №3

25.05.21 15:18
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На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича группы "Метинвест" завершился масштабный капитальный ремонт конвертера №3.

Наряду с модернизацией основного оборудования и восстановлением систем газоочистки до проектных параметров, установлена новая система отсечки шлака. Инвестиции компании в капитальный ремонт составили 11 млн грн.

В ходе капитального ремонта конвертера №3 специалисты "Метинвест-Промсервиса" и "Запорожогнеупора" выполнили комплекс демонтажных, монтажных и восстановительных работ. Заменена шлем-горловина агрегата, параллельно отремонтирован котел-утилизатор с заменой бочки и металлоконструкций лотков оборотного цикла. Выполнены монтаж трубно-кабельных трасс и сварочные работы по наружной поверхности конвертера. Отремонтированы ферросплавная установка и бункер твердой шлакообразующей смеси. Обновлены рельсы шлакового коридора.

Также произведены сборка и монтаж нового оборудования – установки системы отсечки шлака с применением манипулятора производства компании "MONOCON". Современные технологии позволяют эффективно отделять шлак от металла при выпуске из конвертера. Вместе с запуском агрегата после капремонта выполнены и пусконаладочные работы новинки.

Специалисты также выполнили комплекс природоохранных мероприятий, в том числе очистку внутренних поверхностей установки пылеочистки, скруббера, трубы Вентури, бункеров, гидрозатворов, карманов каплеуловителей, шламопровода и лотков шламопровода агрегата, а также отревизированы форсунки системы орошения, подшипниковые узлы, система смазки дымососа №3. Заменены изношенные сегменты металлоконструкций бункера трубы Вентури, шламопровода и напорного газохода системы аспирации конвертера №3.

"Меткомбинат имени Ильича продолжает путь к чистой металлургии. Природоохранные мероприятия всегда являются важной составляющей частью любого капитального ремонта производственных мощностей, — отметил начальник отдела охраны окружающей среды ММК им. Ильича Владимир Колодочка. — Капремонт был многозадачный, цель достигнута: работоспособность 160-тонного агрегата вместе с его газоочистным оборудованием восстановлена до проектных параметров".

МинПром

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