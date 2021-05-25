КЖРК наладил выпуск шахтных вагонов Ремонтно-механический завод Криворожского железорудного комбината не только ремонтирует и модернизирует оборудование и технику, но и собственноручно изготавливает детали, конструкции и оборудование, удовлетворяя потребности шахт и структурных подразделений предприятия.



В конце апреля рабочие завода приступили к изготовлению новой продукции - шахтных вагонов для участка внутришахтного транспорта шахты "Терновская". Все детали рабочие структурного подразделения производили своими силами в заводских условиях, кроме колесных пар.



"Изготовление вагонов - это командная работа и для того, чтобы появился шахтный вагон, нужно осуществить немало производственных операций и привлечь к работам многие специалисты. Это - трудоемкий, тяжелый и кропотливый процесс. Шахтный вагон - комплексный механизм, который имеет свой функционал и предназначен для перевозки руды и пустой породы", - отмечает главный инженер ремонтно-механического завода Илья Бабаев.



24 мая первая партия - 5 грузовых шахтных вагонов - поступили на шахту "Терновская". Они будут эксплуатироваться машинистами электровоза участка ВШТ на горизонте 1 425 метров. По словам главного механика шахты, продукция изготовлена на высоком технологическом уровне.



Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - правопреемник ПО "Кривбассруда" - является крупнейшим предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. В структуру комбината входят четыре шахты: "Родина", "Гвардейская", имени Ленина, "Октябрьская". Их ритмичную работу обеспечивают вспомогательные подразделения: ремонтно-механический завод, шахтостроительное и шахтомонтажне управления, автобаза, управление железнодорожного транспорта, ремонтно-строительный и энергетический цеха, центральная энерголаборатория, база материально-технического снабжения.



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