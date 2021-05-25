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Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн

25.05.21 14:51 , Бизнес Цензор
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За первый квартал 2021 года Государственная налоговая служба перевыполнила индикативные показатели по поступлениям в бюджет на 6,2% или на 7,6 млрд грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджет поступило на 16,1% или на 17,9 млрд грн больше, сообщает в Госналоговой.

Отмечается, что существенным был рост поступлений НДС с произведенных в Украине товаров. Рост относительно 2020 года составил почти 1,5 раза, а индикатив перевыполнен на 12,3% – на 4,2 млрд грн.

Кроме того, отмечается, что поступления налогов в бюджеты и государственные целевые фонды выросли и в годовом разрезе. Так, в 2020 году поступления налогов выросли на 13,5% при росте ВВП по номиналу на 5,4%.

Основным составляющим такого роста стало поступление НДС от производимых товаров. Темп прироста этого налога составил 36,8%.

МинПром

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