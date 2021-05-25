Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне

25.05.21 14:09 , Интерфакс
печать
размер текста:

Грузоотправители (это может быть только "Газпром" - ИФ) не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа через эту страну на июнь.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая - всего 124 млн куб. м в сутки.

Во вторник на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Аналогичный исход был и на крупном дополнительном аукционе месячной давности.

Объявление этого аукциона (с перспективой значительного роста предложения на европейском рынке) и его исход оказывают существенное влияние на спотовые цены на газ на европейском рынке. Они снижаются под давлением появления потенциального нового предложения и отскакивают после безрезультатного завершения аукциона. При этом "Газпром" предпочитает не комментировать свои планы относительно краткосрочного бронирования украинских мощностей.

"Газпром" в настоящее время прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" 3 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража).

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но, тем не менее, это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:15
КЖРК наладил выпуск шахтных вагонов
14:51
Налоговики перевыполнили план по наполнению бюджета на 7,6 млрд грн
14:31
Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец
14:14
У украинцев на руках более 75 млн платежных карт
13:58
Fitch прогнозирует стагнацию на мировом рынке ЖРС после 2025 года
13:22
Аэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в Беларусь
13:14
Liberty Steel начала останавливать заводы в Европе
12:56
В Германии состоялась рекордная M&A сделка
12:54
Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое
12:38
При производстве алюминия также будет использоваться водород
12:27
Corum приобрел трубы Интерпайпа для строительства ствола шахты на ЗЖРК
11:59
Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.
11:41
Предприятия Минэнерго наработали на 1,5 млрд грн убытка
11:17
Глава ArcelorMittal назвал 2020 необычным годом
10:59
Реформа УЗ является единственной возможностью спасти ж/д отрасль – мнение
10:35
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
10:11
Законопроект №4167 нуждается в глубокой доработке - Шпенов
09:57
Немецкие экономисты подсчитали ущерб от коронавируса
09:39
В апреле Китай увеличил импорт полуфабрикатов и металлолома
09:29
В мире вырос спрос на никель
24.05.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!