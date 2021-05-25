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Liberty Steel начала останавливать заводы в Европе

25.05.21 13:14 , Металлоснабжение и сбыт
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Британская металлургическая компания Liberty Steel, находящаяся сейчас в очень сложном финансовом положении, в середине июня приостановит работу прокатного завода Magona в г. Пьомбино на севере Италии из-за нехватки подката.

Это предприятие вместе с другими активами было приобретено Liberty Steel в 2019 г. у ArcelorMittal, которая продолжала снабжать его горячекатаным прокатом. Однако, по данным Argus, из-за неуплаты поставки были приостановлены.

Заменить этого поставщика не удалось. Прочие компании отказались продавать Liberty Steel свою продукцию, так как не уверены в получении платы за нее. Тем более, что на европейском рынке горячекатаного проката наблюдается острый дефицит.

Проектная производственная мощность Magona составляет 800 тыс. т оцинкованной стали и окрашенного проката в год. Но в последнее время уровень загрузки предприятия был весьма низким. Тем не менее уход с рынка еще одного производителя еще сильнее обострит нехватку проката с покрытиями в Западной Европе.

МинПром

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