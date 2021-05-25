Аэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в Беларусь Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" им.Сикорского (Жуляны) на 10%, сообщил глава его совета директоров Денис Костржевский.



"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", - сказал он журналистам во вторник, отметив, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей.



В то же время Костржевский отметил, что при введении такого запрета правительству было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы.



Он уточнил, что в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тыс. пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс., а на пике - до 15 тыс.



Глава совета директоров также сообщил, что какой-либо информации об отмене рейса "Белавиа", который по расписанию должен прибыть во вторник в 23:40, пока не поступало.



Он также напомнил, что из-за карантина в настоящее время аэропорт работает на 25-30% своих мощностей. Лучшим, по его словам, был 2018 год, когда аэропорт обслужил 2,8 млн пассажиров при плановой мощности 3,5 млн.



Как сообщалось, правительство запретило полеты в Беларусь, с 0:00 среды, 26 мая.



МинПром

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