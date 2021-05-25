В Германии состоялась рекордная M&A сделка Германские компании в сфере недвижимости Vonovia и Deutsche Wohnen (DW) объявили о слиянии. Сумма сделки составит примерно €19 млрд, что станет крупнейшим слиянием в Европе с начала текущего года.



Vonovia предложила акционерам Deutsche Wohnen по €53,03 за каждую их акцию, что на 18% превышает котировки компании по итогам торгов пятницы. После объявления о сделке акции DW подскочили в цене почти на 16%, а котировки Vonovia, напротив, опустились почти на 6%.



Два крупнейших арендодателя жилых помещений в стране контролируют более 500 тыс. квартир. За последние несколько лет немецкие землевладельцы столкнулись с сильным общественным давлением из-за роста цен, особенно в Берлине. Поэтому представители компаний намерены провести переговоры с мэрией столицы, чтобы обсудить нынешнюю сделку, а также дальнейшее сотрудничество с властями города. В частности, объединенная компания планирует предложить городу около 20 тыс. квартир, а рост цен на жилье будет ограничен условиями соглашения до 2026 года.



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