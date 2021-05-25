Corum приобрел трубы Интерпайпа для строительства ствола шахты на ЗЖРК Украинская промышленная компания "Интерпайп" завершила поставку 700 тонн обсадных труб для крупнейшего производителя горно-шахтного оборудования в Украине Corum Group под проект строительства Южного вентиляционного ствола №2 на Запорожском железорудном комбинате.



Весной 2021 года Corum Group объявил о старте комплексного проекта – возведение и оснащение Южного вентиляционного ствола №2 на Запорожском железорудном комбинате. Это амбициозный проект для Corum Group, который реализуется в рамках принятой Стратегии развития до 2030 года и демонстрирует высокую экспертизу Corum в сфере шахтостроения.



Подобные масштабные и комплексные проекты не реализовывались в Украине с 1990-х гг. ЮВС №2 позволит ЗЖРК вести отработку запасов Переверзевского месторождения железных руд (оценка запасов – более 350 млн. тонн). Это обеспечит стабильную работу комбината на несколько десятилетий вперед. Для строительства ствола Corum применит специальный способ проходки – "Искусственное замораживание грунтов", который не применялся в Украине последние 10 лет ввиду сложности технологии.



Задача Corum Group заключается в проходке вертикального ствола до глубины 355 метров в сложных горно-геологических условиях. Для строительства ствола специалисты компании планируют применить способ "Искусственное замораживание грунтов". Данная технология подразумевает снижение температуры грунта вокруг ствола почти до –40°С, то есть создание условий, характерных для Заполярья. Такой способ поможет создать вокруг ствола ледопородное ограждение, под защитой которого будет осуществляться проходка, а подземные воды не попадут внутрь ствола.



Для создания ледопородного ограждения планируется пробурить кольцо из 43-х замораживающих скважин, в каждой из которых будет смонтирована 330-метровая колонна из обсадных труб "Интерпайп".



"Corum Group - это ответственная и надежная компания, которая разделяет ценности общества и заботится о будущем нашей страны. Реализация проекта на ЗЖРК позволит предприятию поддерживать объем добычи железной руды на уровне 4 500 тысяч тонн в год, а это существенный вклад в отечественную экономику, - комментирует Михаил Потапов, генеральный директор Corum Group. - Для выполнения уникальных работ в сложных-геологических условиях нам важно использовать высокотехнологичную продукцию на всех этапах. Трубы "Интерпап" – это инновационные сталеплавильные технологии, новый подход к производственной культуре и индивидуальные решения для каждого клиента. Очень рад, что совместно с коллегами мы реализуем такие сложные проекты и развиваем Украину".



"Для нас важно принимать участие в уникальном проекте Corum Group, который реализуется впервые за годы независимости Украины. Для "Интерпайпа", как для национального производителя, имеет принципиальное значение внутренний рынок. В Украине сложные горно-геологические условия для бурения, но трубная продукция Интерпайп зарекомендовала себя высоким уровнем надежности", – отмечает Андрей Бурцев, директор по продажам труб "Интерпайп" на рынки Украины, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.



МинПром



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