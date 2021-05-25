Реформа УЗ является единственной возможностью спасти ж/д отрасль – мнение "Укрзализныцю" необходимо реформировать разделив компанию на несколько направлений: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, ремонт и модернизация подвижного состава, управление и ремонт инфраструктуры. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он выразил уверенность, что такой подход позволит оптимизировать структуру менеджмента, покончить с практикой перекрестного финансирования и ограничить возможности для коррупции.



"По большому счету, Украине необходимо провести демонополизацию железнодорожного рынка. Монопольное положение "Укрзализныци" явно не идет на пользу отрасли. Здоровая конкуренция стимулирует улучшение качества логистических услуг для бизнеса и граждан. Отсутствие реформ приведет к дальнейшему наращиванию долгов и последующему дефолту "УЗ". В результате все ж/д сообщение будет парализовано, что вызовет транспортный коллапс в Украине", - предостерегает нардеп.



В то же время М.Магомедов отметил, что всех этих потенциальных ужасов можно избежать, если сменить Наблюдательный совет "УЗ", новые члены которого начнут реальные реформы и будут нацелены не на личный успех,- а успех компании. Без кадровых решений украинская железная дорога обречена на деградацию и дефолт, считает политик.



Как известно, в начале 2021 года Мининфраструктуры предприняло последнюю попытку реформировать монополиста. Идея была в выделении из структуры "Укрзализныци" двух самостоятельных филиалов, отвечающих за грузовые перевозки и содержание/ремонт инфраструктуры. Но попытка не удалась – Наблюдательный совет "УЗ" принял решение, запрещающее любые структурные изменения в компании.



МинПром



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