Украина прекращает авиасообщение с Беларусью С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.



Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" предпринять все необходимые для этого меры.



Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.



Также, добавил Шмыгаль, Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформлять пассажиров, которые следуют из или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.



"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – подчеркнул премьер-министр.



Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.



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