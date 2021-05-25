Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" предпринять все необходимые для этого меры.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Также, добавил Шмыгаль, Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформлять пассажиров, которые следуют из или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.