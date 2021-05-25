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Законопроект №4167 нуждается в глубокой доработке - Шпенов

25.05.21 10:11
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Законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" вынесли на голосование в парламент, но народным депутатам хватило мудрости отправить документ на доработку для повторного первого чтения, отмечает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Решение это правильное и очень своевременное. Содержание документа абсолютно не соответствует актуальным экологическим вызовам, стоящим перед Украиной. Авторы з/п считают, что государство должно жестко диктовать бизнесу условия декарбонизации производства, а предприятия – безропотно их исполнять. Это тупиковый путь, который приведет к полной деиндустриализации нашей страны", - сказал он.

Д.Шпенов отметил, что скандала вокруг з/п №4167 могло и не быть, прислушайся авторы документа к заключению экспертов СНБО, которые четко посчитали его опасным для экономической безопасности Украины. Не прислушались апологеты законопроекта и к мнению ведущих промышленных экспертов. Они отметили неадекватность требований по срокам внедрения наилучших доступных технологий и методов управления (НТДМ) и полное отсутствие каких-либо стимулов для предприятий со стороны государства.

"Законопроект обязывает промышленников внедрить НДТМ всего за 4 года полностью за свой счет, в то время как у европейских компаний на это ушли десятилетия в условиях щедрого финансирования из фондов ЕС. Важно понять, что украинские компании не против лучших технологий Евросоюза, но не всем они являются доступными. То же самое касается техники: для наших компаний интересна и доступна только та, которую можно производить в условиях Украины", - сказал политик.

Он напомнил, что по оценкам экспертов, экомодернизация по требованиям з/п №4167 будет стоить украинским компаниям не менее 10 млрд долл. Степень вовлеченности государства в этот процесс нулевая. В пояснительной записке указано: "реализация Закона не требует дополнительных затрат из государственного бюджета Украины".

"Это звучит не просто как вердикт некомпетентности авторов з/п, но и как приговор национальной политике декарбонизации. Как минимум, авторы документа не знают, что в парламенте зарегистрирован з/п №4347 о создании Фонда декарбонизации. Как максимум, не понимают, как создать на законодательном уровне систему стимулов и преференций для компаний, внедряющих экологические технологии на производстве. И в том, и в другом случае перед рабочей группой по доработке з/п стоит нелегкая задача. Ведь законопроект № 4167 нужно полностью переписать", - подытожил Д.Шпенов.

МинПром

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