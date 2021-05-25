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Совокупный мировой долг вырос на 24 трлн долл.

25.05.21 11:59 , Первый деловой
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На 24 трлн долларов увеличился в прошлом году совокупный мировой долг. Об этом сообщили журналисты "Первого Делового" телеканала со ссылкой на телеканал CNBC.

Анализ сделали эксперты из Moody’s Analytics. Это, как говорят специалисты, новый исторический максимум — 36,6% от валового внутреннего продукта. Речь идет о все секторах — государственный, корпоративный, домашний и финансовый.

Больше всего — вдвое — выросла государственная задолженность. Ее доля составляет сейчас треть в общем объеме мирового долга. А это в свою очередь, считают аналитики, увеличит и без того гигантский разрыв между развитыми и бедными странами. В большинстве из них — Индии, Аргентине и Малайзии — пока фиксируют новый пик заболеваемости коронавирус. Тогда как в развитых государствах — Соединенных Штатах, Австралии и Великобритании — пандемия отступает.

Главная причина, считают эксперты, — разные темпы вакцинации населения. В то же время развивающимся странам, вероятно, придется уменьшить стимулы для удержания своего долга под контролем.

МинПром

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